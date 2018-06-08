TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e dün düzenlenen hava harekatlarında teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullandığı hedefler imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye görekuzeyindeki Zap, Hakurk vebölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucunda,tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi