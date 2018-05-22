TSK'dan Irak'ın Kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.
Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.
Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.