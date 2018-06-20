TSK'da profesyonel orduya geçişte köklü dönüşüm

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) profesyonel orduya geçiş çalışmaları sonuç vermeye başladı. Son iki senede 45 bin 273 uzman erbaş ve sözleşmeli er alındı.

Profesyonel orduya geçilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK), gelişen teknoloji ve tehdit türlerine göre uzun süredir yeniden yapılanma hazırlıkları sürdürülüyordu.

TSK'da bu kapsamda yalnızca konvansiyonel savunma ve harp teknikleri değil teknoloji, bilişim ve caydırıcılığı esas alan savunma konseptine geçişe de hız verildi.

Öncelikli olarak komando birlikleri olmak üzere muharip birliklerin profesyonel yapıya kavuşmasını amaçlayan çalışmaların ardından, operasyon bölgelerinde veya doğrudan çatışmaya iştirak edecek bölgelerde yükümlü asker kalmadı.

Terörle aktif mücadele eden birliklerin tamamında profesyonel personel istihdam edildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ilave profesyonel birlik ve komutanlıklar oluşturuldu.

TSK büyük oranda profesyonel orduya geçti

Profesyonelleşmeye yönelik çalışmalar sonrasında yükümlü olarak görevini yerine getiren askerler geri hizmetlerde değerlendirilmeye başlandı. TSK, bu yönüyle büyük oranda profesyonel orduya geçti.

Söz konusu süreçte profesyonel orduya geçişle uyumlu olarak zorunlu askerlik süresi 18 aydan 12 aya, yedek subay askerlik süresi 15 aydan 12 aya, kısa dönem askerlik süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımlarında da büyük artış sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı son 2 yılda 45 bin 273 uzman erbaş ve sözleşmeli er aldı. Bunlardan eğitimlerini tamamlayan 7 bin 567 uzman erbaşın atamaları yapıldı, 8 bin 382 uzman erbaşın ise eğitim faaliyetleri sürüyor. Bunların da iki ay içinde eğitimleri tamamlanıp atamalarının yapılması planlanıyor. 16 bin 690 kişinin ise uzman erbaş olabilmesine yönelik mülakat, sağlık taraması, güvenlik soruşturması gibi işlemleri sürüyor.

Sözleşmeli er temininde, 9 bin 116 kişi eğitimlerini bitirdi. Atamaları yapılan sözleşmeli erler birliklerine giderken, 964 sözleşmeli er adayının eğitimleri sürüyor. 2 bin 554 sözleşmeli er adayının temin süreçleri devam ediyor.

Kuvvet Komutanlıklarına 45 bini aşkın personel

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na (ÖKK) 243 uzman erbaş alındı. Bunların 47'si eğitimini tamamlarken kalanların eğitim süreçleri sürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 30 bin 161 uzman erbaş, 9 bin 585 sözleşmeli er alındı. Uzman erbaşlardan 6 bin 246'sı eğitimlerini tamamlarken, sözleşmeli erlerde bu sayı 7 bin 236 oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 741 uzman erbaş, bin 896 sözleşmeli er göreve başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 629 uzman erbaş ile bin 338 sözleşmeli erin eğitimleri tamamlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da bin 494 uzman erbaş ile bin 153 sözleşmeli er silah altına girdi. Kuvvette eğitimi tamamlayan uzman erbaş sayısı 645, sözleşmeli er sayısı 542 oldu.