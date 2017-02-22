TSK'da kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan TSK'da başörtüsü serbestisinin önünü açacak yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.



Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlandı.

Düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nin "Genel Hükümleri" bölümüne eklenen maddede, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler" ifadeleri yer aldı.

Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.