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TSK az önce duyurdu! PKK'ya büyük şok...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta 5 teröristin teslim olduğunu Mardin'de ise saldırı hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK az önce duyurdu! PKK'ya büyük şok...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta 5 teröristin teslim olduğunu Mardin'de ise saldırı hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:17
TSK az önce duyurdu! PKK'ya büyük şok...

TSK az önce duyurdu! PKK'ya büyük şok...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta 5 teröristin teslim olduğunu Mardin'de ise saldırı hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.

Ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Operasyonlarda öldürülenlerin yerine yeni eleman temin etmekte sıkıntı yaşanan bölücü terör örgütü saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'in ilk aylarında 43'te kaldı.

Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulmak isteyen teröristler ise çareyi kaçmakta buluyor.

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Bu kapsamda 2016'da 466, 2017'de 429 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yılbaşından bugüne kadar ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısı 115'e ulaştı.

MARDİN'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mardin Nusaybin’de hudut hattındaki birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SİLOPİ'DE 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

TSK'dan yapılan açıklamada ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist,  Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

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