Trt Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği...etkinliğe Kktc Heyeti De Katıldı

Bursa, 17 Nisan 18 (.): Bursa\'da gerçekleştirilen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, çeşitli ülkelerden gelen çocuklar, merkez Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde halk dansları gösterileri sundu.
Etkinliğe KKTC heyeti de katıldı.
Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı\'nda düzenlenen etkinlikte, ilk gösteriyi Filistin ekibi gerçekleştirdi.
Ardından Rusya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Tunus ve Malili öğrenciler, ülkelerine özgü yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterileri sundu.
Alandaki çocuklar, renkli görüntülerin oluştuğu gösterileri ilgiyle izledi.
Şenlik kapsamında, İnegöl ilçesindeki Beşinci Mevsim Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen etkinlikte de Türk öğrencilerin yanı sıra Kenya, Romanya, Özbekistan ve Lübnan uyruklu öğrenciler, halk oyunlarını sahneledi.
Bu yıl Bursa\'da yapılan şenliğe, 40 ülkeden 800 öğrenci katılıyor.
(AA/HUR/ŞEB)