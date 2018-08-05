TRT Çocuk, ''eşeğe tecavüz görüntüsü yayınlandı'' iddiasına sert tepki gösterdi!

TRT Çocuk, ''eşeğe tecavüz görüntüsü yayınlandı'' iddiaları sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

5 Ağustos Pazar günü sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde veirlen görüntüye göre TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filmde eşeğe tecavüz görüntüsünün yer aldığı iddia edildi.

Twitter'da TT olan TRT Çocuk, bu görüntüler sonrasında açıklama yaptı ve iddiaları kınadı.

TRT Çocuk'tan yapılan açıklama şu şekilde: