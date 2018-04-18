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TRT artık reklam almayacak iddiası!

Gazeteci Cengiz Semercioğlu,TRT’nin reyting ölçümlerinden çıkacağı, hatta reklam almayacağının konuşulduğu yazdı.

TRT artık reklam almayacak iddiası!

Gazeteci Cengiz Semercioğlu,TRT’nin reyting ölçümlerinden çıkacağı, hatta reklam almayacağının konuşulduğu yazdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:15
TRT artık reklam almayacak iddiası!
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TRT reklam almayacak mı?

Gazeteci Cengiz Semercioğlu,TRT’nin reyting ölçümlerinden çıkacağı, hatta reklam almayacağının konuşulduğu yazdı.

Yaptığı dizi ve programlarla reyting sıralmasında üst sıralarda yer alan TRT hakkında, reytinglerden çıkacağı ve reklam almayacağı iddia edildi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu bu iddialarla ilgili bir yazı kaleme alırken, TRT'nin geçtğimiz yıllarda da reytinglerden çıktığını ancak reklam almama olayının ilk defa olacağını yazdı.

PROJELERİN ÖNÜNÜ KESEBİLİR

Büyük yapımlar yapan TRT'nin reklam almazsa bu projelerden vazgeçebileceğini yazan Semercioğlu 'TRT'nin bugün 300 milyonluk bir reklam geliri var. Bu reklamdan vazgeçtiği zaman elektrik faturalarından, bandrollerden, cep telefonlarından elde edeceği gelire kalacak TRT... Bu kadar kanal ve personel yatırımı yaparken bu gelirin TRT'yi ayakta tutması mümkün mü? Ancak tüm kanallar için böyle bir karar vermek TRT'nin büyük yatırımlarının ve projelerinin önünü kesecektir...' diye yazdı.

Semercioğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in bu konuda oldukça ciddi çalışmalar içnde olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
TrtReklamCengiz Semercioğlu
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