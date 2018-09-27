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Tropik Fırtına Ege'de Şiddetli RüzgÂr Ve Yağışa Neden Olabilir

Tropik Fırtına Ege'de Şiddetli RüzgÂr Ve Yağışa Neden Olabilir

27 Eylül 2018 Perşembe 18:47
Tropik Fırtına Ege'de Şiddetli RüzgÂr Ve Yağışa Neden Olabilir

ORTA AKDENİZ'DE OLUŞMASI BEKLENEN TROPİK FIRTINANIN EGE BÖLGESİ'Nİ ETKİLEMESİ HALİNDE ŞİDDETLİ RÜZGÂR VE YAĞIŞLARA NEDEN OLACAĞI BİLDİRİLDİ

DEÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. HASAN ÇUKUR: "İKLİMDEKİ DEĞİŞİMLERLE SICAK KUŞAĞIN ALANI GENİŞLEDİ. EKVATOR ÇEVRESİNDE OLMASINA ALIŞTIĞIMIZ BU FIRTINA DAHA GENİŞ SALINIMDA GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR"

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkilemesi halinde şiddetli rüzgâr ve yağışlara neden olacağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesinde yer alan açıklamada, Orta Akdeniz'de bugün oluşması beklenen tropik fırtınanın doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.

Mevcut verilere göre yapılan değerlendirmede, fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de pazar günü saatte 100-120 kilometre hıza ulaşmasının ve meydana gelecek yağışların metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış görülmesinin tahmin edildiği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Türkiye'nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtınayla ilgili tüm birimlerin alarma geçtiği bildirildi.

Açıklamada, tüm birimlerinin, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

"OLASILIK GİDEREK ARTIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimdeki değişiklikler nedeniyle sıcak kuşağın alanının genişlediğine işaret ederek, bu nedenle Ekvator çevresinde olmasına alışılan bu tür fırtınanın daha geniş salınımda görülmeye başladığını vurguladı.

Tropik fırtınanın oluştuğu alçak basıncın merkezinde yıkıcı etkiler yaratabildiğini belirten Çukur, "Bu, Ege'ye sokulursa bizi etkiler. İzmir, Muğla, Aydın... Özellikle Ege'nin güneybatısı etkilenir. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar görülebilir. Bu hafta sonu için tropikal fırtına bir olasılık. Dünyadaki sıcaklık arttığı sürece bu fırtınaların önümüzdeki dönemde Türkiye'de de görülme olasılığı giderek artar." diye konuştu.

Tropik fırtınada şiddetli yağış ve rüzgârın görüldüğünü hatırlatan Çukur, bu nedenle su baskınlarının oluşabileceğini anlattı.

Uzun dönemde iklim değişikliğini tetikleyen şeylerden uzak durulması gerektiğine değinen Çukur, "Karbon salınımı dünyanın ısısını artırmaktadır. Karbon salınımının önüne geçmek için fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, yenilenebilir enerji tercih edilmelidir." dedi.

 

Son Güncelleme: 28.09.2018 00:23
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