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Trezeguet için 3 yeni teklif

Sarı-kırmızılılar, Mısırlı oyuncuyu alabilmek adına yeni önerilerle masada...

Trezeguet için 3 yeni teklif

Sarı-kırmızılılar, Mısırlı oyuncuyu alabilmek adına yeni önerilerle masada...

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:48
Trezeguet için 3 yeni teklif

SARI-kırmızılıların transferde en çok üzerinde durduğu isim Kasımpaşalı Trezeguet... Geçen sezon Kasımpaşa’daki performansı sonrasında İstanbul ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini alırken Dünya Kupası’nda Mısır formasını giyen 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun talipleri de arttı.

KASIMPAŞA ile yapılan anlaşmasında serbest kalma bedeli 6 milyon Euro olarak belirlenen hücum oyuncusu G.Saray ile her konuda anlaştı. Fakat sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra mali durumu nedeniyle de bu rakamı ödemesi imkânsız. Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncu için 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa Kulübü ile temaslarını da sürdürüyor. 

KASIMPAŞA, 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon Euro’luk bedeli isterken G.Saray farklı tekliflerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Trezeguet’yi alarak  Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi için elini güçlendirmek isteyen yönetimin 3 teklifi ise şöyle olacak...

1- BU SEZON KİRALAYALIM!

Aslan’ın ilk teklifi Trezeguet’yi 1 yıl için kiralamak... Ancak sonrasında ise yapılacak anlaşmada oyuncunun bu sezonki kiralama bedelini 6 milyon Euro’luk bedelinden düşürerek kalan rakamı gelecek sezon ödeyip bonservisini almak. 

2- ÖDEMEYİ 3 YILDA YAPALIM

Mısırlı oyuncuyu bonservisi ile hemen takıma kazandırmak üzere yapılacak ikinci teklifte asıl detay ise vade... Mali olarak sıkışık durumdaki G.Saray yönetimi 6 milyon Euro’yu 3 yıllık vade içinde ödemeyi Kasımpaşa yönetimine sunacak. 

3-TAKAS ARTI BİR MİKTAR PARA

Kasımpaşa’ya iletilecek bir diğer öneri ise takasta bazı oyuncuların devreye sokulması... Takastaki oyuncular arasında Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok’un adı ön planda... Ancak burada iki oyuncunun da yıllık maliyeti öne çıkıyor. Kasımpaşa yıllık 2 milyon Euro alan Tolga ile 2 milyon 150 bin Euro alan Eren’in tüm yükünü omuzlayacak durumda değil. Burada da G.Saray’ın bu oyuncuların ücretlerinin büyük bölümünü karşılaması da ihtimaller arasında. 

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