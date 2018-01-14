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Trabzon’da uçak pistten çıktı!

Trabzon’da uçak pistten çıktı!

14 Ocak 2018 Pazar 11:13
Trabzon’da uçak pistten çıktı!
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Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait ‘PC8622’ sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplananlar da üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor.  Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı’nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pegasus Havayolları’nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçak ve kaza yeri günün ağarması ile havadan görüntülendi.

Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülendi. Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi.

Son Güncelleme: 14.01.2018 12:25
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