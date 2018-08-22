Trabzon’da aşırı yağış heyelana neden oldu

Trabzon’da dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıkları ile şiddetini artıran yağış hayatı felç etti.

Trabzon'un birçok ilçesinde yağıştan dolayı ufak çaplı heyelanlar olurken, Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Mahallenin üst tarafından yağış nedeniyle su birikintisinin önüne aldığı molozları karayoluna indirmesi nedeniyle yol ulaşıma kısa süreliğine kapanırken, karayollarının anında müdahalesi ile yol trafiğe kısa süre içerisinde açıldı.

Yolun alt kısmında bulunan bir çay ocağı sular altında kalırken, mahalle halkı, “Yağış dün gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yoğun yağmur nedeniyle mahallenin üst kısmında bulunan mazgalların tıkanması suyu aşağıya bastırdı. Allah’a şükür bir can kaybı yok, bir çay ocağımız sular altında kaldı” ifadelerini kullandı.

68 YILLIK SERA GÖLÜ DE ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi’nde 1950 yılında meydana gelen heyelan sonrasında oluşan Sera Gölü şiddetli yağışlardan nasibini aldı. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışların ardından sel suları dereleri taşırırken, Sera Gölü dereden gelen çöp ve çamur tabakalarıyla kaplandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü'nün yüzeyi adeta bir çöplüğü andırırken, gölün etrafında bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Düzköy’de de aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Düzköy-Akçaabat karayolu Hıdırnebi kavşağı mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolunda çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trabzon’un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, yağışların gün boyu süreceğini belirterek oluşabilecek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.