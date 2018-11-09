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Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Kktc Trabzon Başkonsolosunu Ziyaret Etti

HACISALİHOĞLU: TRABZON-KKTC DİREKT UÇAK SEFERLERİ BAŞLATILMALI

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Kktc Trabzon Başkonsolosunu Ziyaret Etti

HACISALİHOĞLU: TRABZON-KKTC DİREKT UÇAK SEFERLERİ BAŞLATILMALI

09 Kasım 2018 Cuma 18:47
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Kktc Trabzon Başkonsolosunu Ziyaret Etti
HACISALİHOĞLU: TRABZON-KKTC DİREKT UÇAK SEFERLERİ BAŞLATILMALI"
Trabzon, 9 Kasım 18 : Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Trabzon-KKTC direkt uçak seferleri yeniden başlatılmalı. Bu hepimizin ortak dileğidir." dedi.
Hacısalihoğlu, beraberinde TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve yönetim kurulu üyeleriyle, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden\'i ziyaret etti.
Başkonsolos Erden ile bir süre sohbet eden Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC\'ye heyet olarak geçtiğimiz yıllarda ziyarette bulunduklarını söyledi.
Hacısalihoğlu, KKTC ile yakın ilişkilerin bundan sonra da devam etmesini dilediklerini belirterek, "Trabzon- KKTC direkt uçak seferleri bir süre öncesine kadar karşılıklı yapılıyordu. Trabzon-KKTC direkt uçak seferleri yeniden başlatılmalı. Bu hepimizin ortak dileğidir." dedi. 
 "DİREKT UÇAK SEFERLERİ TURİZM HAREKETİNİ ARTIRACAKTIR"
 Erden ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorumlu oldukları bölgedeki insanlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti.
Erden, Trabzon-KKTC direkt uçak seferlerinin karşılıklı ziyaretçi sayısını ve turizm hareketini artıracağını kaydetti.
(AA/RÇ/FEZ)

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