Tosic Çin yolcusu
Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Dusco Tosic’in Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamak üzere olduğu öğrenildi.
Beşiktaş’ın Sırp stoperi Dusco Tosic’in Çinekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye imza atmak üzere Çin’e gittiği belirtildi. Çin ekibinin transfer için bir süre önce siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladığı ve 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun yeni kulübü ile sözleşme imzalamak üzere yola çıktığı ve akşamki idmanda yer almayacağı dile getirildi.
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.