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Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR:

Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR:

30 Ekim 2018 Salı 17:11
Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: "HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ YOK SAYARAK, KKTC\'Yİ YOK SAYARAK, TÜRK HALKINI YOK SAYARAK HERHANGİ BİR KARAR ALMANIN, ALINAN BU KARARI YAŞATMANIN HİÇBİR ŞEKİLDE İMKAN VE İHTİMALİ OLMADIĞINI AÇIKLIKLA ORTAYA KOYUP, HERHANGİ BİR YANLIŞ GELİŞMEYİ DAHA ÖNCESİNDEN DURDURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

 

Kırıkkale, 30 Ekim 18 : Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son iki ayda 450 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler, büyük ölçüde ülkemizden dışarı süpürüldü, atıldı." dedi.

 

Akar, TOBB\'un MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası\'nda düzenlediği Türkiye Savunma Sanayi Meclisi\'nin 38. toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirtti.

 

Bunların yanı sıra Türkiye\'nin "mavi vatan" olarak adlandırılan denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için de çalıştıklarını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

 

"Son derece açık ve net bir şekilde anlaşmalara dayalı, uluslararası teamüllere uygun, hakkaniyete, iyi komşuluk ilişkilerine uygun ne kadar hakkımız, hukukumuz varsa bunlardan vazgeçmemiz asla söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ve KKTC\'nin hakkını, korumakta kararlı olduğumuzu, bundan herhangi bir şekilde ödün vermemizin söz konusu olmadığını çok açık ve seçik her türlü vasıtayla muhataplarımıza bildirdik, bildirmeye devam ediyoruz."

 

Bu konuda da her türlü tedbirin alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

 

"Herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletini yok sayarak, KKTC\'yi yok sayarak, Türk halkını yok sayarak herhangi bir karar almanın, alınan bu kararı yaşatmanın hiçbir şekilde imkan ve ihtimali olmadığını açıklıkla ortaya koyup, herhangi bir yanlış gelişmeyi daha öncesinden durdurmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da herhangi bir şark kurnazlığı yapıp, oldubittinin de tarafımızdan kabul edilmeyeceğini, buna müsaade etmeyeceğimizi, bununla ilgili yapılması gereken neyse bunları yapmaya hazırız. Milletimizin sevgisiyle güveniyle duasıyla ülkemizin ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı, hakkı ve hukuku için yapılması gereken neyse bunları yapacağımızdan herkes emin olsun, kimse yanlış hesap yapmasın diye tekrar tekrar bu hususu gündeme getiriyoruz."

 

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine de değinen Akar, bu alanda başarı olmadan güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin başarıya ulaşmasının zor olduğunu bildirdi. Savunma sanayine önemli görevlerin düştüğünü aktaran Bakan Akar, bu alandaki rekabet gücünün artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

 

Akar, Türkiye\'nin bulunduğu coğrafyaya dikkati çekerek, "Eğer burada var olmak istiyorsak mutlaka çalışmamız, başarmamız lazım. Başaramazsak kimsenin bize tolerans göstermeyeceğini bilmeliyiz. Bu manada Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını artırmak hepimizin boynunun borcu. Bizler de TSK olarak \'ölürsem şehit kalırsam gazi\' anlayışı içerisinde bize verilen görevleri elimizden geldiğince azim, kararlılık, ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmek suretiyle milletimize, tarihimize olan borcumuzu ödemek gayretiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

(AA/HUR/YIL)

 

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