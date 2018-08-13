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TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu

Türk lirasının değer kaybı cebinde dolar ile Türkiye'ye gelen turistler için alışveriş fırsatına dönüştü.

TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu

Türk lirasının değer kaybı cebinde dolar ile Türkiye'ye gelen turistler için alışveriş fırsatına dönüştü.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:53
TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu

Türk lirasının değer kaybı cebinde dolar ile Türkiye'ye gelen turistler için alışveriş fırsatına dönüştü.

Geçen hafta cebinde 1000 dolar ile Türkiye’ye gelen bir Arap turistin TL karşılığı olarak 5000 lira parası vardı.

Bugün ise bu miktar 6500 TL’yi aştı.

Hal böyle olunca lüks mağazalara ilgileri ile bilinen Arap Turistler, Bvlgari, Louis Vuitton, Chanel gibi mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu.

Bu sabah Bağdat Caddesi’ndeki Chanel mağazasına müşteriler 10-15 dakika bekletilerek alındı.

chanel


Görüştüğümüz mağaza yetkilileri dolar ve euronun değer kazancından ötürü mağazalarında uzun süredir görmedikleri bir yoğunluk olduğunu söyledi.

imza


Bu fotoğraf ise dün Zorlu Center’daki Bvlgari müzesinin önünde çekildi.

bvlgari


Aşağıdaki fotoğraf ise öğlen saatlerinde Nişantaşı’ndaki Louis Vuitton mağazasında çekildi.

louis-vuitton

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