TIR’dan antitank füzesi çıktı!

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.'nin tahliye talebi reddedildi.