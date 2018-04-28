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TIR’dan antitank füzesi çıktı!

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.'nin tahliye talebi reddedildi.

TIR’dan antitank füzesi çıktı!

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.'nin tahliye talebi reddedildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:32
TIR’dan antitank füzesi çıktı!

İranlı şoförü ‘bebek bezi’ dedi, TIR’dan antitank füzesi çıktı!

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.'nin tahliye talebi reddedildi.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan 2017'de Ukrayna'dan 'Cenk-A' isimli gemiyle gelen İran plakalı TIR'ı X- Ray cihazından geçirdikten sonra şüpheli cisimler fark ederek arama yaptı. İran'a giden TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Eskandar E., tutuklandı. Füze parçalarının yakalanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, parçaların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs anti- tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskandar E., hakkında, 'izinsiz olarak ateşli silahve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan dava açıldı.

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakTırFüzeçıktı
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