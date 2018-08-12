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Ticaretin önündeki engeller istişare ile kalkacak!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir İstişare Kurulu oluşturduklarını belirterek, özel sektörün önünü aşmak için bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceklerini söyledi.

Ticaretin önündeki engeller istişare ile kalkacak!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir İstişare Kurulu oluşturduklarını belirterek, özel sektörün önünü aşmak için bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceklerini söyledi.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:15
Ticaretin önündeki engeller istişare ile kalkacak!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir İstişare Kurulu oluşturduklarını belirterek, özel sektörün önünü aşmak için bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın yeni dönemde önemli stratejilerinden birinin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak olduğunu vurgulayarak, STK'larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım atacaklarını söyledi.

İş dünyasının sorunlarına doğru çözüm önerileri geliştirmek için yapılacak çalışmaların en önemli ayağının, etkin iletişim olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iletişim halinde olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı artırmak için proaktif politikalar uygulayacağız. Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk.  Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz.

Sektörlerin sorunları için çözüm önerilerini ve politikalarımızı birlikte geliştireceğiz. TOBB, DEİK, TESK, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan Kurula gündeme göre bazı etkin STK'lar da dahil olacak. İlk istişare toplantımızı bu hafta içinde Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştireceğiz."

Pekcan, STK'larda iş birliği ve koordinasyonu en üst seviyede tutacaklarını vurguladı.

“İhracatımızı artırmak için çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı’nda bakanlığı ilgilendiren konularda STK'lar ile aktif iş birliği içinde olduklarını aktaran Pekcan, "Bundan sonra aynı şekilde hareket edip, politikalarımızda birlikte yol alacağız, ihracatımızı artırmak için çalışacağız." diye konuştu.

Danışma Kurulu da çok yakında çalışmaya başlıyor

STK’lardan öncelikli gündem maddelerini istediklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda 300’ün üzerinde talebin kendilerine ulaştığını, bunları incelediklerini söyledi.

Pekcan, İstişare Kurulu’nun yanı sıra start-up’lar, akademisyenler, ekonomistler, üst düzey yöneticilerin de bulunduğu Danışma Kurulu’nun da çok yakında çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Bu kurullara çok önem verdiklerinin altını çizen Pekcan, “İstişare Kurulumuz ortak fikir üretmenin, önümüzdeki konulara her açıyla ve doğru şekilde bakarak ilerlememizin başlangıcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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