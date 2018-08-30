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Ticaret Bakanı Pekcan’dan stokçuluk açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı üzerinden son dönemde gündeme gelen stokçuluk söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan’dan stokçuluk açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı üzerinden son dönemde gündeme gelen stokçuluk söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:25
Ticaret Bakanı Pekcan’dan stokçuluk açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı üzerinden son dönemde gündeme gelen stokçuluk söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan ani hareketleri fırsat bilen kötü niyetli kişilerin stokçuluk yaptıkları daha önce de duyulmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada stokçuluk söylentilerinin gündeme geldiğini belirtti.

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Pekcan paylaşımında, “Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında  arz-talep dengesiyle uyuşmayan  fiyat artışları, stokçuluk vb. piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.” ifadelerini kullanırken, “Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

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İSTESOB BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Daha önce İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da “Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır.” açıklamasında bulunmuştu.

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