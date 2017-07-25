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25 Temmuz 2017 Salı 19:56

THY Uçağında Olay! Cezayir'e İndi

THY Uçağında Olay! Cezayir'e İndi
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Yolcu taşkınlık yaptı THY uçağı Cezayir’e indi
İstanbul-Kazablanka seferini yapan THY uçağı, Faslı bir yolcunun taşkınlık çıkarması nedeniyle Cezayir’e iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı İstanbul-Kazablanka uçuşunu yapan TC-JJR tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı Cezayir hava sahasında iken uçakta bulunan Faslı yolcu Hamida E. uçakta yolcularla tartıştı. Yolcuların yerine oturmasını istediği Hamida E. yolculara bağırıp hakaret etti.Uçağın kabin ekipleri olayı kaptan pilota bildirmesinin ardından THY uçağı Cezayir'in Houari Boumediene Havalimanı'na indi.
THY uçağının Cezayir'in Houari Boumediene Havalimanı'na inmesinin ardından, uçağa polisler gelerek sorunlu yolcu Hamida E.'nin bagajını uçaktan indirerek gözaltına aldı. Uçağında olay çıkaran Hamida E.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken THY uçağı saat 18.00 sıralarında kapı kapatarak Kazablanka'ya gitmek için hazırlanıyor.

 
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