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17 Kasım 2017 Cuma 14:35

THY Uçağında En Acı Anons

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) içinde 91 yolcusuyla İstanbul-Priştine seferini yapmak için pist başına gelen Boeing 737-800 tipi uçağında Kosovalı kadın yolcu rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 59 yaşındaki yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Ancak yolcu, uçak park yerine dönerken hayatını kaybetti.

THY Uçağında En Acı Anons
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THY'nin İstanbul-Priştine seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağında bulunan bir yolcu, kalkışa kısa süre kala hayatını kaybetti.

Yaşanan durum ses kayıtlarına şöyle yansıdı.
Pilot, Atatürk Havalimanı kule görevlisine, "Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere. En kısa yoldan bize bulunduğumuz yolu muhafaza edelim, ambulans gönderebilir misiniz?" diyerek en acı anonslardan birini yaptı.
Uçak pist başından park yerine geri dönerken hasta yolcu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. THY uçağı da gecikmeli olarak saat 12:00’da Priştine’ye kalktı. 
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