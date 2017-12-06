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06 Aralık 2017 Çarşamba 09:43

THY Uçağına Yıldırım Isabet Etti

Kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Kaynak: THY uçağına yıldırım isabet etti

THY Uçağına Yıldırım Isabet Etti
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Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağı, yıldırım isabet etmesi üzerine havadan geri döndü.

THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gitmek üzere 134 yolcusunu alarak saat 01.20’de havalanan Boeing 737-800 tipi, TC-JHY kuyruk tescilli uçağa, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.
Bunun üzerine, uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönme kararı aldı. İniş ağırlığına gelmesi için uçak Marmara hava sahası üzerinde yaklaşık 2 saat tur attıktan sonra saat 04.00 sıralarında sorunsuz şekilde iniş yaptı. THY teknik bakım hangarında gerekli kontrolleri yapılan uçak saat 06.00’da havalanarak Mogadişu’ya gitti.

 
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