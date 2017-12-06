Kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Kaynak: THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağı, yıldırım isabet etmesi üzerine havadan geri döndü.





THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gitmek üzere 134 yolcusunu alarak saat 01.20’de havalanan Boeing 737-800 tipi, TC-JHY kuyruk tescilli uçağa, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.