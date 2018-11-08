banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94072
ALTIN
214.215
DOLAR
5.4427
STERLİN
7.1300
EURO
6.2156
Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği: “Patates fiyatları ideal hasat zamanı gelince makul seviyeye inecek”
PATATES FİYATLARI MAKUL SEVİYEYE İNECEK
Bugün elektrik kesintisi var
BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ağır teminata bağlandılar
AĞIR TEMİNATA BAĞLANDILAR
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza indirim
Kapat

THY'nin 9 aylık faaliyet karı 1 milyar doları aştı

THY'nin 9 aylık faaliyet karı 1 milyar doları aştı

08 Kasım 2018 Perşembe 08:17
THY'nin 9 aylık faaliyet karı 1 milyar doları aştı

TÜRK HAVA YOLLARI 9 AYLIK DÖNEMDE 1 MİLYAR DOLARI AŞAN REKOR ESAS FAALİYET KÂRI GERÇEKLEŞTİRDİ

THY'NİN YENİ KABİN KIYAFETLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ


Türk Hava Yolları, artan talep ve birim gelirlerle birlikte, 2018 yılının dokuz aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon USD esas faaliyet kârı gerçekleştirdi. 

Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran Türk Hava Yolları, 2018 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar USD gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 artarak 9.9 milyar USD’ye ulaştı. 

Kârlı büyüme performansına kesintisiz devam eden Türk Hava Yolları, yılın 9 aylık döneminde net kârını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon USD net kâr gerçekleştirerek tamamladı. 

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artarak 2.8 milyar ABD doları seviyesinde, FAVKÖK marjı ise %28 seviyesinde gerçekleşti. 

Başarılı sonuçlarla ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; “Sahip olduğumuz altyapı şartlarını güçlendirme ve iyileştirmeye büyük ağırlık verdiğimiz bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilân etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. 

Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz ‘İstanbul Havalimanı’na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz.”

THY FİLOSU 329 UÇAKTAN OLUŞUYOR

Göz dolduran bu başarının yalnızca Türk Hava Yolları’na ait olmadığını vurgulayan M. İlker Aycı; “Bu önemli başarıda emek sahibi olan tüm yolcularımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

Geniş uçuş ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile öncü bir küresel havayolu olma kimliğini daha da sağlamlaştıran Türk Hava Yolları, bu sene içerisinde açılan Freetown, Semerkant, Krasnodar ve Moroni hatları ile birlikte 122 ülkede, 49’u yurtiçi, 255’i yurtdışı olmak üzere toplam 304 noktaya uçuş gerçekleştirmekte. 

En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında yaklaşık 475 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan ve hâlihazırda dünyanın en genç ve en modern filoları arasında bulunan Türk Hava Yolları filosu, bugün 217’si dar gövde, 92’si geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 329 uçaktan oluşuyor.

YOLCU DOLULUK ORANI YÜZDE 82'YE ULAŞTI

Trafik sonuçlarına bakıldığında, yılın dokuz aylık döneminde, toplam yolcu doluluk oranı 3,2 puanlık artış ile %82’ye ulaştı. Bu dönemde yaklaşık 58 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı yüzde 12, kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 6, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 10,3 arttı. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre yılın 9 aylık döneminde global havacılık sektöründe kapasite yüzde 6, talep ise yüzde 7 oranında artmıştır.

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünyanın 122 ülkesindeki müşterilerine sunduğu hizmetlerini Türk Hava Yolları kalitesi ile sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam etmektedir. 

2018 yılının dokuz aylık dönemini büyük bir başarı ile tamamlayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri ise %29’luk artış ile 1.2 milyar USD’ye ulaşmıştır. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Son Güncelleme: 08.11.2018 11:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'deki yeni dönemle Türkiye-Orta Doğu politikası
ABD'deki yeni dönemle Türkiye-Orta Doğu politikası
HDP'li Toğrul'a hapis cezası
HDP'li Toğrul'a hapis cezası
Chp Tbmm Grup Toplantısı
Chp Tbmm Grup Toplantısı
Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor
Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor
“disleksi Zihinsel Bir Yetersizlik Değil”
“disleksi Zihinsel Bir Yetersizlik Değil”
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
“facebook, Myanmar'da Şiddetin Körüklenmesinde Kullanıldı
“facebook, Myanmar'da Şiddetin Körüklenmesinde Kullanıldı"
Çavuşoğlu Japonya Başbakanı Abe İle Görüştü
Çavuşoğlu Japonya Başbakanı Abe İle Görüştü
Oktay: “kıbrıs'ı Herhangi Bir Konuda Yalnız Bırakma Gibi Ne Şansımız Ne De Lüksümüz Var”
Oktay: “kıbrıs'ı Herhangi Bir Konuda Yalnız Bırakma Gibi Ne Şansımız Ne De Lüksümüz Var”
Türkiye’de enflasyondaki 12 aylık artış yüzde 25,24’e ulaştı
Türkiye’de enflasyondaki 12 aylık artış yüzde 25,24’e ulaştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim