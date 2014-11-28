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THY, Hostesi 'Verdiği Pozlar' Nedeniyle İşten Attı!

Türk Hava Yolları'nda 6 yıldan bu yana görev yapan kabin memuru Z.Ş., fotomodellik yaptı, verdiği pozlar nedeniyle de THY'deki işinden oldu.

THY, Hostesi 'Verdiği Pozlar' Nedeniyle İşten Attı!

Türk Hava Yolları'nda 6 yıldan bu yana görev yapan kabin memuru Z.Ş., fotomodellik yaptı, verdiği pozlar nedeniyle de THY'deki işinden oldu.

28 Kasım 2014 Cuma 12:05
THY, Hostesi 'Verdiği Pozlar' Nedeniyle İşten Attı!
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THY, hostesi 'verdiği pozlar' nedeniyle işten attı!

Türk Hava Yolları'nda 6 yıldan bu yana görev yapan kabin memuru Z.Ş., fotomodellik yaptı, verdiği pozlar nedeniyle de THY'deki işinden oldu.

2009 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak görev yapan 128. dönem Z.Ş., fotomodellik yapınca işini kaybetti.

AirportHaber'in haberine göre kabin memurluğunun yanı sıra profesyonel olarak modellik yapan Z.Ş., verdiği birbirinden cüretkar pozları sebebiyle THY yönetiminin tepkisini çekti. Son olarak İtalya 'da bir dergiye kapak olan Z.Ş., kabin memurluğu ile birlikte modellik de yapmak isteyince THY tarafından işten çıkarıldı. THY bir süre önce sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili olarak çalışanların dikkatli olması ve uygunsuz içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında idari soruşturma başlatacağını duyurmuştu. 






Son Güncelleme: 28.11.2014 12:09
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ThyHostesi Verdiği Pozlar Nedeniyle Işten Attı!
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