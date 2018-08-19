THY'den Tarihi Rekor



THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ: - "DÜN TARİHİ BİR REKORLA BİN 547 SEFERİMİZDE 253 BİN YOLCUMUZU YÜZDE 75 ZAMANINDA KALKIŞLA SEVENLERİNE ULAŞTIRDIK"



Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın tüm yoğunluğu ile davam ettiğini belirterek, "Dün tarihi bir rekorla bin 547 seferimizde 253 bin yolcumuzu yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile bu yoğunlukta sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercihiniz için teşekkür." ifadelerini kullandı.



