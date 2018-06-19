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THY ABD'ye Yapılacak Seferlerde Kişi Başı 350 Mililitre veya Daha Fazla Olan Toz İçerikli Maddelerin Kabin İçerisinde Taşınmasını Yasakladı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'ye yapılacak seferlerde kişi başı 350 mililitre veya daha fazla olan toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınmasının 27 Haziran'dan itibaren yasaklandığını bildirdi.

THY ABD'ye Yapılacak Seferlerde Kişi Başı 350 Mililitre veya Daha Fazla Olan Toz İçerikli Maddelerin Kabin İçerisinde Taşınmasını Yasakladı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'ye yapılacak seferlerde kişi başı 350 mililitre veya daha fazla olan toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınmasının 27 Haziran'dan itibaren yasaklandığını bildirdi.

19 Haziran 2018 Salı 13:51
THY ABD'ye Yapılacak Seferlerde Kişi Başı 350 Mililitre veya Daha Fazla Olan Toz İçerikli Maddelerin Kabin İçerisinde Taşınmasını Yasakladı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'ye yapılacak seferlerde kişi başı 350 mililitre veya daha fazla olan toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınmasının 27 Haziran'dan itibaren yasaklandığını bildirdi.

THY açıklamasında, Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (Transportation Security Administration)  tarafından alınan karar gereği Amerika’ya yapılacak uçuşlarda un, şeker, kahve, baharat, süt tozu ve kozmetik gibi toz ürünlerin yolcunun beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Haziran'da başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 mililitre veya daha fazla toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınmasının yasaklandığı aktarılarak, "Kabin içerisinde taşınacak 350 ml altındaki toz ürünlerin ise kontrole tabi tutulacak olması nedeniyle, yolcularımızın seyahat esnasında kabin içerisinde kullanımı gerekli olmayan tüm toz ürünleri el bagajları içerisine yerleştirmeleri ve check-in esnasında uçak altı kargo bölümüne teslim etmeleri tavsiye olunur. Pasaport sonrası gümrüklü alanlardan alınan ve kilitli poşetler içinde tutulan toz içerikli maddeler yolcu yanında kabin içinde taşınabilir." ifadelerine yer verildi.

Medical ve ilaç tarzında birleşimlerle bebek mamalarının, mühürlü olması koşuluyla 350 mililitre veya daha büyük limitlerde ve yolcu yanında kabin içinde taşınabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 22:01
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