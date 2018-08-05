TFF Süper Kupa Akhisarspor'un oldu

90 dakikası 1-1 sona eren Süper Kupa maçında, uzatma devrelerinde de kazanan çıkmadı ve mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf toplamda 6-5'lik skorla Akhisarspor oldu.

Bu kritik maçla beraber, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) Türkiye'de ilk kez en üst seviyede oynanan bir maçta kullanıldı. 43. dakikada Garry Rodrigues'in Dany'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, Kamerunlu futbolcuya önce sarı kartını çıkardı, daha sonra bu pozisyon için VAR uygulamasından destek alan Çakır, kararını değiştirmedi.



GOMİS PENALTI ATIŞINI KAÇIRDI



Uzatmalarda eşitlik bozulmazken müsabakada penaltı atışlarına geçildi. Galatasaray'da Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Feghouli, Rodrigues penaltı atışlarını gole çevirdi. Gomis penaltı atışını kaçırdı. Akhsiarspor'da Güray Vural, Daniel Larsson, Ömer Bayram, Miguel Lopes, Seleznyov penaltı atışlarını gole çevirdi.Bu sonuçla Akhisarspor Süper Kupa şampiyonluğana ilk kez ulaştı.



TÜRK TARİHİNDE BİR İLK 'VAR'



2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ile birlikte Türkiye'de de VAR sistemi resmen devrede... Uygulama Türkiye'de ilk kez Galatasaray ile Akhisarspor maçı ile başladı.



TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ



Taraftarlar maça saatler kala stada alınmaya başlanırken, 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu tribünlerindeki geniş boşluklar dikkat çekti. Galatasaray taraftarları kendileri ayrılan alanı tamamen doldururken, Akhisarspor tribünleri boş kaldı. Stada giren taraftarlar güvenlik güçleri tarafından didik didik arandı. Taraftarlar, oyuncuları tribünlere çağırarak onları alkışladı.



FATİH TERİM 400. MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'da, Fatih Terim'in 400.kez sarı kırmızılı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşadı. 113 yıllık tarihinin en parlak günlerini Fatih Terim yönetiminde yaşayan Galatasaray, tecrübeli teknik adamın başında olduğu 399 maçta, 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı.



SUSIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Boşnak teknik adam Safet Susic, Akhisarspor'un başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıktı.



BAKAN KASAPOĞLU VE TFF BAŞKANI DEMİRÖREN DE TRİBÜNDE



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da maçı izleyenler arasında yer aldı.



KONYA'DA SÜPER KUPA YOĞUNLUĞU



Maç öncesi Konya'ya akın eden iki takımın taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Taraftar yoğunluğu ise en çok Konya esnafını mutlu etti. Stadın çevresindeki kafenin işletmecisi Soner Şakirler, 'Burada oynanan maçların müşteri yönünden yoğun bir etkisi oluyor. Bu da bizim ciromuza yansıyor. Keşke sürekli maç olsa. Galatasaray taraftarı daha yoğun, biz de bu durumdan memnunuz' diye konuştu.