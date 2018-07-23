TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil ile ilgili olarak resmi siteden bir açıklama yayımladı.

Yıldırım Demirören'in yaptığı açıklama şu şekilde:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.



Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.



Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılıkve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.



Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız.



Yıldırım Demirören



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"