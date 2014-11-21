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Tezkere Sessiz Sedasız Çıktı. Mehmetçik Her An Oraya Gidebilir

Mehmetçik Afrika'ya Gidiyor

Tezkere Sessiz Sedasız Çıktı. Mehmetçik Her An Oraya Gidebilir

Mehmetçik Afrika'ya Gidiyor

21 Kasım 2014 Cuma 11:44
Tezkere Sessiz Sedasız Çıktı. Mehmetçik Her An Oraya Gidebilir
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Mehmetçik Afrika'ya Gidiyor


TBMM Genel Kurulu'nda dün bir hükümet tezkeresi oylandı ve kabul edildi. Tezkere ile Mehmetçiğin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'ye gitmesinin önü açıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün oylanan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen harekatlara Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılmasını içeren tezkere, 1 yıllık bir süreyi kapsıyor

CHP DESTEK VERDİ
CHP grubu, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkerelerine destek verdi. CHP grubu adına konuşan Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, ancak bu desteği verirken, hükümete bir uyarıda bulunmak istediklerini söyleyerek, şöyle dedi;
"Dünyadaki olaylara din ve mezhep açısından yaklaşma adetinizi bırakın. Bu yaklaşımlar toplumları bölüyor, dinler ve mezhepler arası gerginlikleri artırıyor, çatışmaları körüklüyor. İnsanlara eşit davranın. Sadece Müslümanların değil, bütün insanların hamisi olun."

İÇ SAVAŞ BİTMİYOR
5 milyon nüfuslu dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti bağımsızlığı 1960'da kazandığından bu yana sürekli olarak darbeler uğraşıyor. Müslüman ve Hristiyan gruplar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sürekli karşı darbelerle birbirlerini yönetimden indirmeye çalışıyorlar. Ülkede Hristiyan ve Müslüman silahlı gruplar arasında çatışmalar, iç savaşa dönüşmüş durumda. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmaları sona erdirmek amacıyla BM şemsiyesi altında, Fransa ve Afrika Birliği ülkeye asker göndermişti.
Orta Afrika Cumhuriyeti gibi Fransız kolonisi olan ve 1960 yılında bağımsızlığına kavuşan Mali'de etnik ve dinsel çatışmalar bağımsızlıktan bu yana devam ediyor. Ülke, iç savaş nedeniyle parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya.

MHP'DEN PEŞMERGE ELEŞTİRİSİ
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali tezkeresinde, TBMM'den MHP'nin de desteğiyle geçen Suriye ve Irak tezkeresini gündeme getiren MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem ise, "Vatan evlatları küresel çıkarlara mı hizmet edecek?" dedi.
Yurt dışına asker gönderme uygulamalarının sorgulanması gerektiğini savunan Erdem, "Kimlerin peşine takılarak gittiğimiz ülkelerde hangi insani değerleri kurtardık? Afganistan'a, Somali'ye, Afrika'ya asker gönderdik de hangi yarayı iyileştirdik? Kimin peşine takılarak asker gönderdiğimiz ve kime hizmet ettiğimizi iyi bilmeliyiz" ifadesini kullandı.

"MİLLETİN İRADESİNİ PEŞMERGEYE PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ...."
Suriye Tezkeresi'ne atıfta bulunan Erdem, milletin iradesinin Peşmergeye peşkeş çekildiğini savundu. Erdem, "Devlet statüsü kazanmamış, BM'ye üye olmamış, Türkiye'den başka bir ülke tarafından adam yerine konmamış olan Kuzey Irak askerlerini Kobani'ye gönderdi mi, göndermedi? Eğer bu milletin iradesi bizim namus ve şerefimizse, askerler namus ve şerefimizse, herkese millet adına aldığı kararları tartmalı" dedi.

HDP: "KENDİ ÇOCUKLARINIZI GÖNDERİN..."
Tezkereye karşı çıkan HDP adına konuşan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan "Size önerim oraya TSK gidecekse önce çocuklarınızı gönderin, bedelinin peşinde kimse koşmasın. Hollanda Kralı, İngiltere Kralı, Genelkurmay Başkanı, Afganistan'a, Pakistan'a oğlunu asker olarak gönderiyordu. Burada generallerin, siyasilerin, zenginlerin çocukları bankamatik tezkere alıp hamaset nutukları atıyor. Yazık" dedi.

Son Güncelleme: 21.11.2014 11:49
Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel Kurulunda Dün Bir Hükümet Tezkeresi Oylandı Ve Kabul Edildi. Tezkere Ile Mehmetçiğin Orta Afrika Cumhuriyeti Ve Maliye Gitmesinin önü Açıldı.
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