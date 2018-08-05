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Teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesi kırsalında, arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesi kırsalında, arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:01
Teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker yaralı

Teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesi kırsalında, arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Karayazı’nın kırsal kesiminde, terör örgütümensuplarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi amacıyla arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ateş sonucu karın kısmına kurşun isabet eden bir asker yaralandı. Teröristler ise güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kayalık alana doğru kaçtı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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