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Teröristlerin silahında kan donduran detay!

Trabzon'da Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü.

Teröristlerin silahında kan donduran detay!

Trabzon'da Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:33
Teröristlerin silahında kan donduran detay!

Teröristlerin silahında kan donduran detay

Trabzon'da Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü.

İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın sözde Karadeniz lideri Mehmet Yakışır ve Barış Coşkun öldürüldü.

Öldürülen teröristlerin üzerinden yeni nesil silahlar çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar  listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet  Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi. 

Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl  Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden  teröristlerin öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler  cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde  Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod adlı  Barış Coşkun öldürüldü."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik iç güvenlik operasyonları kapsamında,  Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği  bildirildi. Açıklamada, kırmızı kategoride aranan sözde Karadeniz bölge sorumlusu  Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ve  Rodi kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü  belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

SAKLANDIKLARI SİS, TERÖRİSTLERİN SONU OLDU

Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı terörist grubun başında olduğu belirtilen örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayanın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Güvenlik güçleri, Doğu Karadenizde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon üçgeninde PKKlı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede hava desteğiyle yürütülen operasyonlarda, bölgede bazı noktalara konuşlandırılan Kobra adlı zırhlı araçta yer alan kameralardan, Kürtün ilçesi Alacainek Yaylası kırsalında PKKlı teröristlerden görüntü aldı. Bunun üzerine görüntü alınan bölgeye yoğunlaşan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri takviye ekiplerin de sevk edildiği alanı ablukaya aldı. Saklandıkları ormanlık alanda yakalanacaklarını anlayan PKKlı teröristler, bölgede etkili olan yoğun sisten de yaralanarak kaçmak istedi. Bulundukları alanı terk edip, kaçışlarını sürdüren teröristler, yoğun sisin etkisini de kaybetmesiyle Sarıtaş Yaylasındaki kırsal alanda kendilerini açık etti. Sisin etkisini kaybetmesiyle ulaştıkları yer ve çevresinde çaresiz kalan teröristler ile bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

SÖZDE KARADENİZ YAPILANMALARI ÇÖKTÜ

Bu arada açılan ilk ateş sonucu etkisiz hale getirilen PKKların sözde Karadeniz lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan olduğu belirlendi. Terörist grubun geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit edilmesi olayının ve son olarak Giresun'un Güce ilçesi Ağaçbaşı Yaylası Kavaklıbel mevkiinde Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit eden grup olduğu öğrenildi.

Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında Giresun'un Güce ilçesi kırsalında geçen ay, 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ile 'Berhudan' kod adlı Bedrettin Çeliker isimli teröristlerin ve ardından 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın öldürülmesiyle örgütün sözde Karadeniz yapılanmasının çöktüğü belirtildi.

SİLAHLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan etkisiz hale getirilen ve kırmızı listede aranan 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın, örgütün öldürülen sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın yakın koruması olduğu saptandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin çatışmanın yaşandığı alanda bulunan cesetlerinin fotoğrafları da ortaya çıkarken, PKK'lıların fotoğraflarında kamuflajları ve çantalarının yeni olduğu gözlendi. Başından vurularak etkisiz hale getirilen PKKlı Mehmet Yakışır'ın elinde küçük ve yanında uzun namlulu, üzerinde yeni nesil gece görüşü olan dürbünlü tüfeğin yer alması da dikkat çekti.

VALİ MEMİŞ OLAY BÖLGESİNE GELDİ

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirilirken, Gümüşhane Valisi Okay Memiş de ilçe kırsalına gelerek incelemede bulundu. Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Vali Memiş, sayılarının az olduğunu belirttiği terörist grubu takip halinde olduklarını söyledi. Memiş, "Bu gece ilimiz Kürtün ilçesi, Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK terör örgütü mensuplarıyla Jandarma Özel Harekat ekipleri  arasında sıcak temas sağlandı. Biz tabi sayıları çok az olan bu Karadeniz Bölgesi'ndeki terör unsurlarını takip halindeydik. Değerlendirmelerimizi yaptık. Jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerimiz ve dışarıdan gelen takviye kuvvetlerle birlikte çok önemli bir operasyon icra edildi ve neticede 2 tane terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden bir tanesi Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır, bu terörist uzun yıllar bu bölgede olan sözde Karadeniz sorumlusu olan terörist ve maalesef birçok eylem yaptılar ve bizim 13 güvenlik görevlimizin şehit olmasına yol açmıştı bu teröristin sorumlusu olduğu eylemler. Buna en son Eren Bülbül şehidimizin, kardeşimizin eylemi de dahil" dedi.

'DEĞERLİ BİR OPERASYON OLDU'

Operasyonun 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne gelmesini manidar olarak nitelendiren Vali Memiş, "Hakikaten çok önemli ve değerli bir operasyon oldu 15 Temmuz'da bu operasyonun olması ayrıca manidar, ayrıca değer kattı. Ben emeği geçen herkes, tebrik ediyorum. Bizler 24 saat vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için ayaktayız. Devlet 24 saat ayakta. Devlet genç dinamik ve daha önce de ifade ettiğim bu dağlar, bu yaylalar bizlerin. Dolayısıyla operasyonda emeği geçen bütün jandarma ekiplerini kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum, inşallah vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tesis etmek üzere yürüteceğimiz operasyonlar devam edecek. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Bu hassas bir konu, iki terörist etkisiz hale getirildi, iş bitmiyor. Alan hâkimiyetini sağlıyoruz ve dolayısıyla daha sonra meydana gelebilecek muhtemel olayları da önlemeye çalışıyoruz. Zor bir süreç, kolay değil" diye konuştu.

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