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Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan

Türkiye'nin vurucu hava güçlerinden Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Suriye ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere göz açtırmadı.

Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan

Türkiye'nin vurucu hava güçlerinden Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Suriye ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere göz açtırmadı.

14 Ağustos 2018 Salı 12:26
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan

Türkiye'nin vurucu hava güçlerinden Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Suriye ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere göz açtırmadı.

Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948'de av-bombardıman rolünde kurulan kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında diğer filolarla önemli başarılar elde etti.

Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda aktif rol aldı.

Balıkesir'de 70 yıl önce av-bombardıman uçağı rolünde kurulan 192. Filo'nun tüm uçakları F-16'dan oluşuyor. Filo peçini 1950'de kaplan olarak seçmesinin ardından da Kaplan Filo olarak tanınıyor.

Savaş ve barışta birçok önemli operasyonda rol alan, 1973'te İtalya'da yapılan BEST-HIT yarışmasında F-5 ile birinci olan 192. Filo, Kıbrıs Barış Harekatı ile NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'da 1994 ve 1997'de uyguladığı hava harekatlarında gösterdiği başarılarla da biliniyor.

Bir kaplanın avına olan saldırganlığı, sabrı, sakinliği ve ani vuruşunu hava operasyonlarında ortaya koyan çelik kanatlar, dosta güven, düşmana korku veriyor.

En az 6 yıllık eğitimin ardından yetişen pilotların yüksek tecrübeyle dakikalar içinde ulaştığı hedeflerde görevlerini başarıyla yerine getiren Kaplan Filo, hava harekatlarında teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

"Türk milletinin pençesi"

Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yerini alan Kaplan Filo, diğer filolarla Suriye ve Kuzey Irak sürdürülen operasyon ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki faaliyetlerde, Türk milletinin pençesi olarak aktif rol oynadı, önemli başarılar elde etti.

F-16 pilotları, günlük ve hafta içinde eğitim uçuşları, manevralar, hareketler ve simüle atışlar eşliğinde harp görevleri icra ederek kendilerini her türlü operasyona yönelik hazır tutuyor.

Uluslararası arenada "Türk"ü temsil ediyorlar

Hava gücü olunca tatbikat ve operasyon sınırı bulunmayan, doğrudan Ege Denizi'ne, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar tüm ulusal uluslararası hava sahasında aktif rol üstlenen çelik kanatlı kaplanlar, 1980'den bu yana "NATO Tiger Meet" kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil ediyor.

Bu yıl mayısta Polonya Poznan-Krzesiny Hava Üssü'nde 16 ülkeden 70'e yakın uçağın katılımıyla gerçekleştirilen NATO Tiger Meet tatbikatına katılan 192. Filo, Fransa'da 2019'da icra edilecek tatbikata katılmak için de planlama yapıyor.

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