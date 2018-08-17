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Terör sanığı Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.

Terör sanığı Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:08
Terör sanığı Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.

ABD’li terör sanığı Andrew Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de inceledi.

Mahkeme, Brunson'ın avukatının taleplerini reddederek, sanığın "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamı yönünde karar verdi.

“Örgütlerin amaçlarını bilerek iş birliği yaptı”

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

“Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk”

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu.

Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

30 Temmuz'da reddedilmişti

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu da aynı mahkemece reddedilmişti.

Son olarak Avukat Halavurt'un, 14 Ağustos'ta aynı yönde ikinci kez yaptığı itiraz, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmişti.

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