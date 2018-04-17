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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza!

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile tırın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. 

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza!

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile tırın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. 

17 Nisan 2018 Salı 15:45
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza!
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Dilovası'nda TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile tırın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı Hülya Aksoy ile kaymakam eşleri hastanelere sevk edildi. 

Kaymakamlar ise Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bölgeye hareket etti. Araçta sıkışan bazı yaralıları itfaiye ekipleri operasyon ile kurtardı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza sebebiyle uzun süre kapalı kaldı. Trafikte yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.

Son Güncelleme: 17.04.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
KazaDilovasıKocaeli
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