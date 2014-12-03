Televizyonun Sesini Açtı Diye Abisini Öldürdü!





TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde 35 yaşındaki Erkan Duygu, uyuduğu sırada odasına girip televizyonu açarak kendisini uyandıran ağabeyi 41 yaşındaki Engin Duygu’yu çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdü.



BABASININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ



Hıdırağa Mahallesi Dibek Sokak’ta oturan Engin Duygu, sabah saatlerinde kardeşi Erkan Duygu’nun uyuduğu odaya girip televizyonu açtı. Bir süre sonra televizyonun sesine uyanan Erkan Duygu, ağabeyi ile bu nedenle tartıştı. İddiaya göre salona çıkıp kavga eden kardeşleri, uyanarak odasından çıkan baba Adnan Duygu ayırmaya çılıştı ancak başarılı olamadı. Erkan Duygu, ağabeyini yere yatırdıktan sonra babasının gözleri önünde elleriyle boğarak öldürdü.



Komşularının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yerde yatan Engin Duygu için sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yapılan incelemede Engin Duygu’nun öldüğü belirlendi.



’AYIRMAYA KALKTIM OLMADI’



Erkan Duygu gözaltına alınırken, kavga sırasında evde olan baba Adnan Duygu, çocuklarının kavgasına engel olmadığını belirterek, "Sesleri duyunca kalktım. Bağırdım ama ben yaşlı bir adamım kimse beni dinlemedi. Ayırmaya kalktım olmadı" diye konuştu.



Savcılık ve polis ekiplerinin incelemenin ardından Engin Duygu’nun cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.