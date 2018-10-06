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Teknolojiyi Mezar Taşına İşledi, Avrupa'ya İhraç Etti

Teknolojiyi Mezar Taşına İşledi, Avrupa'ya İhraç Etti

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:34
Teknolojiyi Mezar Taşına İşledi, Avrupa'ya İhraç Etti

HUZUR MEZAR İSİMLİ FİRMA, MEZAR TAŞLARINA KAREKOD SİSTEMİ UYGULAYARAK VEFAT EDEN KİŞİNİN FOTOĞRAF, ÖZGEÇMİŞ VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILMASINI SAĞLIYOR

FİRMANIN ÜRETTİĞİ MEZAR TAŞLARI ALMANYA, FRANSA VE HOLLANDA BAŞTA OLMAK ÜZERE 10 ÜLKEYE SATILIYOR

HUZUR MEZAR KURUCUSU AYDIN BİLEN: "TELEFON İLE MEZAR TAŞINDAKİ KAREKOD OKUTULUYOR VE ÖLEN KİŞİNİN HAYAT HİKAYESİ, FOTOĞRAFLARI VE VİDEOSU GİBİ NE GÖRÜLSÜN İSTENİYORSA AÇILAN SAYFADAN KARŞINIZA ÇIKIYOR"

Huzur Mezar isimli firma, mezar taşlarına karekod sistemi uygulayarak vefat eden kişinin fotoğraf, özgeçmiş ve video görüntülerine ulaşılmasını sağlıyor. Firmanın ürettiği mezar taşları Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Huzur Mezar Kurucusu Aydın Bilen, AA muhabirine, 10 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını ve artık ihracat yapmaya başladıklarını söyledi. 

İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan'ın aralarında yer aldığı 10 Avrupa ülkesine mezar taşı ihracatı yaptıklarını belirten Bilen, "Döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı şu an ihracat zamanı. Döviz kurları tam buna uygun. Şu an tüm çalışmamızı üretimimizin yüzde 70-80'ini Avrupa'ya ihraç etme üzerine organize ediyoruz. En fazla talep Almanya'dan geliyor. Vefat eden gurbetçilerin Almanya'ya definleri artmaya başladı." dedi.

Bilen, Almanya'daki yüksek maliyetler nedeniyle de bu ülkeden yoğun talep gördüklerini ve oradaki maliyetin üçte biri fiyatına mezar taşı sattıklarını bildirdi.

Avrupa pazarında lojistik açısından da avantajları olduğuna dikkati çeken Bilen, bu bölgedeki mermerciler yanında bireysel olarak da siparişler aldıklarını dile getirdi. Bilen, "Bu avantajı kullanarak zaman içinde ihracatımızı tüm Avrupa'ya genişletmek istiyoruz. Mezar taşları demonte olarak her şeyi hazır vaziyette gidiyor. İstenirse lazer ve porselen fotoğraf ile fotoğraftan 3 boyutlu yüz kabartmasına kadar bütün imkanlarımız var. Uzun vadede planımız tasarımda öne çıkarak, Avrupa'nın bu alanda başkenti olmak." diye konuştu.

Bilen, dövizdeki artış nedeniyle Avrupa pazarında Çin ve Hindistan ile rekabet edebilir hale geldiklerini aktardı. 

MEZAR TAŞINDA "ONLINE SİPARİŞ" DÖNEMİ

Huzur Mezar olarak online sipariş de aldıklarını ifade eden Bilen, şöyle konuştu: 

"Çok şaşırıyorlar ama olmayacak bir şey değil. Şu anda Türkiye'de 450-500 bayimizle Hakkari'den Edirne'ye geniş ağa sahibiz. Bu ağı, internet üzerine aktardık. Herhangi bir şehirden montaj dahil 150 farklı model internetten görülüp online olarak kredi kartına taksitle sipariş verilebilir. Muğla'da oturan bir müşterimiz, Tokat Zile'deki babasının mezarını yaptırabiliyor, oturduğu yerden internetten siparişini verebiliyor. Çoğu kişinin başka bir kente gidip mezar taşı yaptırma imkanı olmuyor. Bu sayede kişi hiç yerinden kalkmadan bütün sistem çalışıyor, mezarın montajı yapılıp tamamlanıyor."

KAREKODLU MEZAR TAŞI

Bilen, ürettikleri mezar taşlarında vefat eden kişinin bilgilerinin görülebildiği karekod sistemi olduğunu da anlatarak, "QR sistemi Türkiye'de çok yaygın kullanılmıyor. Biz bu sistemi mezara aktaralım dedik. Kişi vefat ediyor, torunu geliyor, dedesini hatırlamıyor veya görmek istiyor. Telefon ile mezar taşındaki karekod okutuluyor ve ölen kişinin hayat hikayesi, fotoğrafları ve videosu gibi ne görülsün isteniyorsa açılan sayfadan karşınıza çıkıyor. Açılan sayfanın 25 yıl garantili server hizmetini biz veriyoruz. Bu hizmetimiz bayağı da talep görüyor. Daha önceden yapılmış bir mezara da karekod ekleyebiliyoruz." dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2018 14:01
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