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Tekirdağ’daki tren kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında devrilen vagonlar parçalanmak üzere İzmit'e nakledilecek.

Tekirdağ’daki tren kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında devrilen vagonlar parçalanmak üzere İzmit'e nakledilecek.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
Tekirdağ’daki tren kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında devrilen vagonlar parçalanmak üzere İzmit'e nakledilecek.

Kullanılmaz hale gelen vagonlar bulundukları yerden iş makineleri ve vinçlerle yük vagonlarına yüklendi.

Yüklenen vagonlar, Çorlu Garı'na getirildi. Vagonların buradan İzmit Makine Kimya Endüstrisi'ne götürüleceği ve parçalanacağı öğrenildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları dün başladı. Bölgede yapılan çalışmalarla 3 vagonun kaldırılması tamamlandı. Geri kalan 2 vagonun ise kısa sürede kaldırılacağı belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 17:34
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