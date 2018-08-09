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Tek teker üzerindeyken Acun'a yakalandı!

İstanbul'da süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı'yla karşılaştı.

Tek teker üzerindeyken Acun'a yakalandı!

İstanbul'da süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı'yla karşılaştı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:56
Tek teker üzerindeyken Acun'a yakalandı!

İstanbul'da süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı'yla karşılaştı.

İstanbul Eyüpsultan'da süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı'yla karşılaştı. Seyir halindeyken gence selektör yakan Acun Ilıcalı, kırmızı ışıkta aracıyla motosikletlinin yanına yaklaşarak selam verdi.

MOTORLU GENCİ GÖRÜNCE ARACIYLA KIRMIZI IŞIKTA YANINA YANAŞTI

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda önceki gün seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi. Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini kaldıran sürücü, yoluna bu şekilde devam etti. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden gence arkasından gelen lüks otomobilin sürücüsü selektör yaptı. Bunun üzerine tek teker üzerinden inerek kırmızı ışıkta duran genç, otomobildeki Ekrem Okumuş'a bakarak, "Kalkıyor muyuz" dedi. O esnada şoför koltuğunda Acun Ilıcalı'yı fark gören genç şoke oldu.

ACUN ILICALI'YI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Yaşadığı şaşkınlıkla motosikletinden inerek aracın yanına yaklaşan genç, motor sporlarına olan tutkusuyla bilinen Ilıcalı ile selamlaştı. Ardından yeşil ışığın yanması üzerine tekrar motosikletine binen genç, yine süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giderek uzaklaştı.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 19:59
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