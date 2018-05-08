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Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kızın cezası belli oldu!

Adana'da tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açtığı iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki sanığa, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kızın cezası belli oldu!

Adana'da tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açtığı iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki sanığa, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

08 Mayıs 2018 Salı 23:17
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kızın cezası belli oldu!

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza hapis. Adana 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya F.B. tutuklu bulunduğu Tarsuz Kadın Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.  Öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım ve tarafların avukatları  da duruşmada hazır bulundu.

F.B. savunmasında, uzaktan akrabası M.Ç. ile ilişkiye girip hamile  kaldığını belirterek "Muhammet Reşit'le sadece sosyal medyadan arkadaştık.  Kendisi ile hiçbir zaman bir araya gelmedik, ilişkiye de girmedik. Babamın M.Ç'ye  bir şey yapmasından korktuğum için Muhammet Reşit'in ismini verdim." şeklinde  savunma yaptı.Sanık F.B'nin mahkeme hakimine "M.Ç'ye DNA testi yapıldı mı? M.Ç. ile  ilgili herhangi bir dava açıldı mı?" diye sorular sorması dikkati çekti.

Maktulün babası  Ali Yıldırım'ın avukatı Halis Yetkiner de sanığın  babasına yalan söyleyerek, müvekkilinin oğlunun öldürülmesine neden olmasına  karşın hala soğukkanlı tavırlarla hamile kaldığı sevgilisini koruduğunu  belirterek F.B'ye en yüksek cezanın verilmesini istedi.

 Mahkeme hakimi, F.B'yi iftira suçundan önce 4 yıl hapis cezasına  mahkum etti. Yaşının küçük olması nedeniyle cezasını 2 yıl 8 aya indirilip  tahliyesine karar verildi.  Avukat Yetkiner, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, F.B'ye en üst  hadden ceza verildiğini aktararak  F.B. ile annesi hakkında "tasarlayarak adam  öldürmeye azmettirme" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını  kaydetti.

HER ŞEY BİR YALAN İLE BAŞLADI

 Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos  2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammed  Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu  belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım  kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan E.B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü  sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal  Polis Laboratuvarındaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda,  sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında  uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

 Baba E.B'ye Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "cinayetten" suçundan 23  yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere 25 yıl hapis  cezası verilmişti. Son duruşmada ise F.B, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım  olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını  itiraf etmiş, babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini  belirtmişti.

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