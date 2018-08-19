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Tecavüz dehşeti! Banyo canımdan tırmanıp duş alan kadınları...

Bartın’da hırsızlık amaçlı girdiği evlerde kadınlara taciz ve tecavüz ettiği iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınları cep telefonuyla görüntüleyerek kaydettiği öğrenildi.

Tecavüz dehşeti! Banyo canımdan tırmanıp duş alan kadınları...

Bartın’da hırsızlık amaçlı girdiği evlerde kadınlara taciz ve tecavüz ettiği iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınları cep telefonuyla görüntüleyerek kaydettiği öğrenildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:46
Tecavüz dehşeti! Banyo canımdan tırmanıp duş alan kadınları...

Bartın’da hırsızlık amaçlı girdiği evlerde kadınlara taciz ve tecavüz ettiği iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınları cep telefonuyla görüntüleyerek kaydettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Bartın İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların zemin katlarında bulunan dairelerine ve müstakil evlere hırsızlık amacıyla giren, girdiği evlerdeki kadınları taciz ve tecavüz ettiği iddia edilen T.Y.'nin (24) peşine düştü.

Öncelikle şahsın kimliğini tespit eden ekipler daha sonra da güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve operasyon için düğme bastı. Bir kafede arkadaşıyla oturduğu sırada kıskıvrak yakalanan T.Y., ekiplerce gözaltına alındı. Tanıkların teşhis ettiği zanlı, polis sorgulamasında suçunu da itiraf etti.

Geçen Haziran ayında hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşayan 72 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan zanlının, girdiği evlerdeki kadınlara da cinsel saldırıda bulunduğu, daha önce çalıştığı bir otobüs firmasında muavinlik yaparken yabancı uyruklu kadına da cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

İşten ayrılınca psikolojik boşluğa düştüğünü ardından bir restoranda garsonluk yaptığı buradaki işinden de ayrılınca moralinin bozulduğunu anlatan şüpheli, yaşanan olaylardan dolayı pişmanlığını belirtti.

Zanlının önceki yıllarda Bursa, Sakarya, İstanbul ve İzmir'de cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar suçlarına karıştığı da öğrenildi.

Emniyete götürülen zanlının ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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