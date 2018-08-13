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Tcmb\'den Zorunlu Karşılık Oranlarına İndirim

TCMB TARAFINDAN YABANCI PARA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN 1, 2 VE 3 YILA KADAR VADELERDE ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI 400 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

Tcmb\'den Zorunlu Karşılık Oranlarına İndirim

TCMB TARAFINDAN YABANCI PARA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN 1, 2 VE 3 YILA KADAR VADELERDE ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI 400 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:44
Tcmb\'den Zorunlu Karşılık Oranlarına İndirim

TCMB TARAFINDAN YABANCI PARA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN 1, 2 VE 3 YILA KADAR VADELERDE ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI 400 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN AZAMİ ORTALAMA TESİS İMKANI YÜZDE 8’E ÇIKARILDI - DEĞİŞİKLİK İLE FİNANSAL SİSTEME YAKLAŞIK 10 MİLYAR TL VE 6 MİLYAR ABD DOLARI İLE 3 MİLYAR ABD DOLARI TUTARINDA ALTIN CİNSİNDEN LİKİDİTE SAĞLANACAK

İstanbul, 13 Ağustos 18 (.): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nca (TCMB), yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi.

TCMB\'den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.

Açıklamada, yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiği kaydedildi.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8’e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra avro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır."

Açıklamada, belirtilen 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde, mevcut zorunlu karşılık oranları ve yeni zorunlu karşılık oranları şöyle:

Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde) Yeni Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde)
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 24 20
2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli 19 15
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli 14 10

(AA/ID/ŞEB)
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