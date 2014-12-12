TC'de Milletlerarası Anlaşmalar

TÜRKİYE İLE KKTC, AZERBAYCAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN VE ÜRDÜN ARASINDA ÇEŞİTLİ KONULARDA İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

Türkiye ile çeşitli devletler arasında posta, ormancılık, turizm, arşiv, online havale ve tahsilat hizmetleri, nükleer enerjinin barış amaçlı kullanılması ile kadın, aile ve çocuk politikaları konusunda imzalanan çeşitli anlaşma ve protokoller Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2004'te Bükreş'te toplanan 23. Dünya Posta Kongresi'nde kararlaştırılan "Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolü" Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında aile, kadın ve çocuk politikaları alanında 25 Ekim 2011'de imzalanan işbirliği protokolü de Bakanlar Kurulu'nca onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ormancılık alanında yardım ve işbirliği yapılması yönünde 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan protokol de onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye ile KKTC arasında kayıtlı posta, on-line havale ve tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da onaylandı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ve Türkiye ile Kırgızistan arasında 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması'nın onaylanması da Bakanlar Kurulu tarafından uygun bulundu.

Ayrıca, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliği anlaşması Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.