Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

TC'de Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye ile çeşitli devletler arasında posta, ormancılık, turizm, arşiv, online havale ve tahsilat hizmetleri, nükleer enerjinin barış amaçlı kullanılması ile kadın, aile ve çocuk politikaları konusunda imzalanan çeşitli anlaşma ve protokoller Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

TC'de Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye ile çeşitli devletler arasında posta, ormancılık, turizm, arşiv, online havale ve tahsilat hizmetleri, nükleer enerjinin barış amaçlı kullanılması ile kadın, aile ve çocuk politikaları konusunda imzalanan çeşitli anlaşma ve protokoller Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Aralık 2014 Cuma 10:03
TC'de Milletlerarası Anlaşmalar
banner238

TÜRKİYE İLE KKTC, AZERBAYCAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN VE ÜRDÜN ARASINDA ÇEŞİTLİ KONULARDA İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

 Türkiye ile çeşitli devletler arasında posta, ormancılık, turizm, arşiv, online havale ve tahsilat hizmetleri, nükleer enerjinin barış amaçlı kullanılması ile kadın, aile ve çocuk politikaları konusunda imzalanan çeşitli anlaşma ve protokoller Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2004'te Bükreş'te toplanan 23. Dünya Posta Kongresi'nde kararlaştırılan "Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolü" Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında aile, kadın ve çocuk politikaları alanında 25 Ekim 2011'de imzalanan işbirliği protokolü de Bakanlar Kurulu'nca onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ormancılık alanında yardım ve işbirliği yapılması yönünde 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan protokol de onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye ile KKTC arasında kayıtlı posta, on-line havale ve tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da onaylandı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ve Türkiye ile Kırgızistan arasında 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması'nın onaylanması da Bakanlar Kurulu tarafından uygun bulundu.

Ayrıca, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliği anlaşması Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim