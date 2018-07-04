banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97230
ALTIN
188.511
DOLAR
4.6639
STERLİN
6.1803
EURO
5.4425
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
Alacak verecek kavgası
ALACAK VERECEK KAVGASI
Suç işlemeye devam
SUÇ İŞLEMEYE DEVAM
banner282
Flaş Haber
Alacak verecek kavgası
Kapat

TC’de Kesin Seçim Sonuçları Açıklandı

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını ve yüzde 52,59 oy oranına ulaştığını bildirdi.

TC’de Kesin Seçim Sonuçları Açıklandı

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını ve yüzde 52,59 oy oranına ulaştığını bildirdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15
TC’de Kesin Seçim Sonuçları Açıklandı

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını ve yüzde 52,59 oy oranına ulaştığını bildirdi.
Güven, YSK'de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.
Seçim akşamı sandık bazlı sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştıklarını belirten Sadi Güven, şu andan itibaren bütün vatandaşların ıslak imzalı tutanakların ve sayım döküm cetvellerinin taranmış halini YSK'nin internet sitesinden görebileceklerini bildirdi.
Güven, daha sonra seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yurt içi seçim çevrelerinden gelen il birleştirme tutanaklarına ve Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı sandık sonuçlarıyla gümrük kapılarından gelen sandık sonuçları uyarınca düzenlenen birleştirme tutanaklarına göre yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları dahil cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin, 51 milyon 197 bin 959'u oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 627'si geçerli, 1 milyon 129 bin 332'si geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı seçimine katılım yüzde 86,24 olarak gerçekleşti.
Seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oyla yüzde 52,59 oranına ulaştı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 321 oy alarak yüzde 30,64 oy oranına erişti.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 oyla yüzde 8,40, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 30 oyla 7,29, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704 oyla 0,89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oyla yüzde 0,20 oranını elde etti.
Milletvekili genel seçiminde ise 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 189 bin 444'ü sandığa gitti. Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayılırken, katılım yüzde 86,22 olarak gerçekleşti.
Buna göre, AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49 ve İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.
Sadi Güven, milletvekili seçimi kesin sonuçları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13'üncü Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatanın, bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edileceğini de söyledi.
 


banner288
Son Güncelleme: 04.07.2018 20:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten Üniversite Kontenjanlarına İlişkin Bilgilendirme
YÖK'ten Üniversite Kontenjanlarına İlişkin Bilgilendirme
Türkiye’de Kabine 9 Temmuz'da Açıklanacak
Türkiye’de Kabine 9 Temmuz'da Açıklanacak
Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı DNA Testi İçin Açılıyor...
Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı DNA Testi İçin Açılıyor...
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi Yemin Edecek!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi Yemin Edecek!
“Sıcak Hava Beyin Kanaması Riskini Artırıyor“
“Sıcak Hava Beyin Kanaması Riskini Artırıyor“
Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel hazırlık
Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel hazırlık
Flaş gelişme! Gözaltına alınan 'medyum' kadın..
Flaş gelişme! Gözaltına alınan 'medyum' kadın..
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik KHK yayımlandı
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik KHK yayımlandı
‘Kardeşini neden dövdün?’ diyen babasını öldürdü
‘Kardeşini neden dövdün?’ diyen babasını öldürdü
Böyle Hastane görülmedi!
Böyle Hastane görülmedi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim