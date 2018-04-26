Tc İle Kktc Arasında İkili Sualtı Taarruz Muhtırası İmzalandı

Ankara, 25 Nisan 18 : Türkiye ile bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında imzalanan 34 anlaşma, protokol mutabakat zaptı, mutabakat muhtırası, nota ve sözleşme Resmi Gazete\'nin mükerrer sayısında yayımlandı.