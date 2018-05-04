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Tc Genelkurmay Başkanı Akar Pakistan\'da

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI HÜSEYİN:

Tc Genelkurmay Başkanı Akar Pakistan\'da

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI HÜSEYİN:

04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
Tc Genelkurmay Başkanı Akar Pakistan\'da

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI HÜSEYİN: "TÜRKİYE\'NİN KIBRIS\'TAKİ TAVRI ADİLDİR VE PAKİSTAN\'IN DESTEĞİ TAMDIR"

İslamabad, 4 Mayıs 18 : Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İslamabad\'da Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından kabul edildi. Görüşmede, Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı\'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye\'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da hazır bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin, bölgede güvenlik, istikrar ve refah açısından hayati olduğuna değinildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hüseyin\'in iki ülke ilişkilerini "sıra dışı ve derin" olarak nitelendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye\'nin küresel krizlerin çözümünde olumlu roller üslenerek örnek bir tavır sergilediği kaydedildi.

"TÜRKİYE\'NİN KIBRIS\'TAKİ TAVRI ADİLDİR VE PAKİSTAN\'IN DESTEĞİ TAMDIR"

Açıklamada, Pakistan\'ı ve Keşmir\'i her platformda desteklediği için Türkiye\'ye teşekkür eden Hüseyin\'in, "Türkiye\'nin Kıbrıs\'taki tavrı adildir ve Pakistan\'ın desteği tamdır." ifadelerine yer verildi.

Orgeneral Akar, Pakistan ziyareti kapsamında Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında da temaslarda bulunacak.

(AA/DOĞ/ÖK)

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