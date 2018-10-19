banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi...
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20...
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak...
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den...
banner282

Tc Enerji Bakanlığından "barbaros Hayreddin Paşa" Açıklaması

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI:

Tc Enerji Bakanlığından "barbaros Hayreddin Paşa" Açıklaması

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI:

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Tc Enerji Bakanlığından
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI:"TÜRKİYE’NİN KENDİ MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİNDE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLERİN ENGELLENMEYE ÇALIŞILMASI, ULUSLARARASI HUKUK KURALLARIYLA HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞDAŞMAMAKTADIR" 
"YUNANİSTAN’A İKİLİ İLİŞKİLERİN VE İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN SÜRMESİ ADINA HUKUK DIŞI KURALLARA TEVESSÜL ETMEMESİ VE BÖLGEDEKİ GERİLİMİ TIRMANDIRACAK HER TÜRLÜ GİRİŞİMDEN UZAK DURMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Ankara, 19 Ekim 18 (.):Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye\'nin Akdeniz\'deki kıta sahanlığında dün başlattığı sismik araştırma faaliyetinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu taciz girişiminin Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi\'ne refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından yapılan manevralarla engellendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması, uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz."
Doğu Akdeniz\'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan\'a ait fırkateynin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirilmişti.
Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz\'de önceden ilan edilen Türkiye\'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası\'nda çalışmalarına başlamıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da Yapılacak
Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da Yapılacak
Pompeo'nun
Pompeo'nun "kaşıkçı Cinayetinin Ses Kaydını Dinlediği" İddiası
Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı
Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı
Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi
Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi
Yunan Savaş Gemisinden Türk Araştırma Gemisine Taciz
Yunan Savaş Gemisinden Türk Araştırma Gemisine Taciz
Başsavcılıktan “Kaşıkçı“ açıklaması
Başsavcılıktan “Kaşıkçı“ açıklaması
"menopoz Sonrası İçin Kaliteli Yaşayın"
“Güneş enerjili perde“ üretip ihracatına başladı
“Güneş enerjili perde“ üretip ihracatına başladı
Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi
Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi
Duayen Foto Muhabiri Ara Güler Vefat Etti
Duayen Foto Muhabiri Ara Güler Vefat Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim