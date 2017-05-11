Tc Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu’ndan Güney’deki Basına Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinde yer alan, Türkiye'nin adadaki hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek iddiaların "mesnetsiz ve tamamıyla gerçek dışı" olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE'NİN HAK VE ÇIKARLARINDAN TAVİZ VERMESİ ANLAMINA GELEBİLECEK MESNETSİZ İDDİALAR GERÇEK DIŞI”

“HAYAL ÜRÜNÜNDEN İBARET BU YORUMLARI ESAS ALAN TÜRK BASININDAKİ HATALI DEĞERLENDİRMELER DE ABESLE İŞTİGAL”

Ankara, 11 Mayıs 17 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinde yer alan, Türkiye'nin adadaki hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek iddiaların "mesnetsiz ve tamamıyla gerçek dışı" olduğunu belirtti.

“HAYAL ÜRÜNÜNDEN İBARET BU YORUMLARI ESAS ALAN TÜRK BASININDAKİ HATALI DEĞERLENDİRMELER DE ABESLE İŞTİGAL”

Müftüoğlu, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Cyprus Mail gazetesindeki yoruma ilişkin şunları kaydetti:

"GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yorumda değinilen, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek mesnetsiz iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Hayal ürününden ibaret bu yorumları esas alan Türk basınındaki hatalı değerlendirmeler de abesle iştigaldir."

(AA/RÇ/GÜL)

