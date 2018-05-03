Tc Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy\'un Kıbrıs Konusundaki Açıklamaları

Ankara, 3 Mayıs 18 : TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Biz önümüzdeki dönemde Rumların zihniyetinin değişmesi ihtimalini son derece düşük görüyoruz. Dolayısıyla sadece Ada\'daki mevcut gerçekleri temel alan bir çözümle başarıya ulaşma ihtimali olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, Bakanlık\'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun 20-21 Nisan\'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ile genel bir durum değerlendirmesi yaptığını kaydeden Aksoy, geçen yıl Crans-Montana\'da yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını hatırlattı.

Aksoy, "Bunun temel sebebi gayet açık. Rum yönetimi Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık kurmayı kabul etmiyor. Siyasi gücü paylaşmak istemiyorlar. Rumlardaki bu zihniyet yapısı değişmediği sürece müzakerelerden bir sonuç alınmasını da çok zor görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı tartışmaları tekrarlayarak çözüm yönünde ilerleme sağlanacağını düşünmediklerini belirten Aksoy, "Ada\'da her iki tarafın da siyasi olarak eşit olduğu gerçeği asla değişmeyecek. Sürdürülebilir her çözüm de ancak bu gerçeğin üzerine inşa edilebilir. Ada\'da bulunacak çözüm, tabiatıyla Kıbrıs Türkünün refahı ve güvenliğini garanti altına alacak düzenlemeleri de mutlaka içerecek." diye konuştu.

Aksoy, Crans-Montana\'dan bu yana görüşmeyen Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri NikosAnastasiadis\'in 16 Nisan akşamı Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmesinin amacının müzakerelerin yeniden başlatılması olmadığının altını çizdi.

Süreçteki son durumu değerlendiren Aksoy, "Biz önümüzdeki dönemde de Rumların zihniyetinin değişmesi ihtimalini son derece düşük görüyoruz. Dolayısıyla sadece Ada\'daki mevcut gerçekleri temel alan bir çözümle başarıya ulaşma ihtimali olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

(AA/AK/ŞEB)