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Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur\'da Görüştü

Singapur, 3 Ağustos 18 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur\'da bir araya geldi.

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur\'da Görüştü

Singapur, 3 Ağustos 18 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur\'da bir araya geldi.

03 Ağustos 2018 Cuma 06:30
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur\'da Görüştü

Singapur, 3 Ağustos 18 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur\'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Singapur\'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına Pompeo ile devam etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD\'li mevkidaşı Mike Pompeo\'nun görüşmesi TSİ 07.30\'da başladı ve yaklaşık 50 dakika sürdü. İki bakan sorunların çözümü konusunda mutabık kaldı.

Pompeo, "Yaptırımlar Rahip Brunson hakkındaki ciddiyetimizi gösteriyor" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada ise, "İki bakan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi ve taraflar sorunların çözümü için birlikte çalışacak" denildi. 

Son olarak Singapur\'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos\'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz\'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarede bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

(AA-NTV/GÖZ/GÜL)

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