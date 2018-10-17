Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Abd\'li Mevkidaşıyla Görüştü





ÇAVUŞOĞLU, SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI OLAYINI GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA\'YA GELEN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İLE BİR ARAYA GELDİAnkara, 17 Ekim 18 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye\'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.Ankara Esenboğa Havalimanında gerçekleşen görüşme, saat 11.00\'de başladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad\'a gitmişti. ABD\'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü. Mike Pompeo, temaslarında ABD\'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.ABD Başkanı Donald Trump\'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye\'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.(AA/RU/ÖK)